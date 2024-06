La calciatrice racconta Euro 2024 in studio e in cabina di commento: chi è, la carriera e il futuro.

Laura Giuliani è senza alcun dubbio una delle icone del calcio italiano femminile, ma in occasione di Euro 2024 si è messa in mostra anche in una veste diversa.

Ha posato i guantoni e la divisa ha deciso di sedersi in studio e in cabina di commento per raccontare le partite degli Europei.

Ma chi è Laura Giuliani? La carriera e le esperienze nel calcio, e non solo.