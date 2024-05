Chi è Lando Norris: il pilota McLaren che ha vinto il GP di Miami tra pista, calcio e Cristiano Ronaldo

Il rapporto con il calcio del pilota inglese della McLaren: a dicembre 2023 il PSG lo ha invitato al Parc des Princes.

Basta guardare la reazione dei piloti che lo hanno seguito per comprendere pienamente quanto la vittoria di Lando Norris sia stata "positiva" per tutta la Formula 1.

Il primo a "fermarsi" è stato Max Verstappen: contento, anche di essere battuto in pista da quello che, in primis, è uno dei suoi migliori amici. Poi è venuto il turno di Charles Leclerc e di Carlos Sainz: anche da loro sono arrivati i complimenti.

Tutti felici, e non poteva essere altrimenti: la prima vittoria in F1 di Lando Norris, al GP di Miami, rilancia le ambizioni del pilota McLaren, in ottica futura. Ma chi è Lando Norris? E, oltre al motorsport, qual è il suo rapporto con il calcio?