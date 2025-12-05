Pubblicità
Chi è l'arbitro di Napoli-Juventus di campionato? Fischia La Penna, Abisso al VAR: la designazione completa e i precedenti

Ecco chi fischierà in occasione del big match del Maradona tra la squadra di Conte e quella di Spalletti, due doppi ex: al VAR Abisso della sezione di Palermo, i precedenti dell'arbitro con le due squadre.

Sarà Federico La Penna l’arbitro di Napoli-Juventus, big match della quattordicesima giornata e in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Maradona.

Per il direttore di gara romano si tratta del primo confronto in carriera tra Napoli e Juventus e del suo primo vero big match stagionale, l’ottava partita arbitrata quest’anno: sei di Serie A e due di Serie B. 

La scelta arriva in una settimana in cui, nonostante l’attesa per le designazioni, l’unica possibile alternativa di peso - Guida - era ritenuta fuori causa avendo già diretto due gare consecutive. 

La squadra arbitrale prevede Peretti e Colarossi come assistenti, Crezzini come IV uomo, mentre al VAR è stato assegnato Abisso con Aureliano come AVAR.

  • NAPOLI-JUVENTUS, LA DESIGNAZIONE

    La Penna guiderà dunque la super sfida del Maradona, particolarmente attesa per l’importanza in classifica e per la rivalità tra le due squadre. 

  • I PRECEDENTI DI LA PENNA CON LA JUVENTUS

    La Juventus ha incrociato Federico La Penna in dieci occasioni. Il bilancio per i bianconeri è nettamente positivo, con sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. 

    L’ultimo precedente risale alla stagione 2023/2024, in un successo per 1-0 contro la Fiorentina. 

    L’unico ko con l’arbitro romano rimanda invece alla stagione in cui Andrea Pirlo sedeva sulla panchina juventina, un pesante 3-0 interno contro la Fiorentina accompagnato da numerose polemiche arbitrali.

  • I PRECEDENTI DI LA PENNA CON IL NAPOLI

    Molto più frequente, invece, il rapporto tra La Penna e il Napoli, diretto già 19 volte: è la squadra che il fischietto romano ha arbitrato di più in carriera. 

    Anche in questo caso il bilancio pende nettamente dalla parte degli azzurri, che con lui hanno ottenuto tredici vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. 

    L’ultimo incrocio risale a questa stagione, il 5 ottobre 2025, quando il Napoli superò in rimonta il Genoa per 2-1 grazie ai goal di Anguissa e Hojlund.

  • NAPOLI-JUVENTUS, ARBITRO E VAR

    Arbitro: LA PENNA

    Assistenti: PERETTI – COLAROSSI

    IV uomo: CREZZINI

    VAR: ABISSO

    AVAR: AURELIANO

