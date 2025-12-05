Chi è l'arbitro di Napoli-Juventus di campionato? Fischia La Penna, Abisso al VAR: la designazione completa e i precedenti

Sarà Federico La Penna l’arbitro di Napoli-Juventus, big match della quattordicesima giornata e in programma domenica sera alle 20.45 allo stadio Maradona.

Per il direttore di gara romano si tratta del primo confronto in carriera tra Napoli e Juventus e del suo primo vero big match stagionale, l’ottava partita arbitrata quest’anno: sei di Serie A e due di Serie B.

La scelta arriva in una settimana in cui, nonostante l’attesa per le designazioni, l’unica possibile alternativa di peso - Guida - era ritenuta fuori causa avendo già diretto due gare consecutive.

La squadra arbitrale prevede Peretti e Colarossi come assistenti, Crezzini come IV uomo, mentre al VAR è stato assegnato Abisso con Aureliano come AVAR.