Chi è l'allenatore della Cremonese? Stroppa lascia dopo la promozione in Serie A, il comunicato ufficiale

L’allenatore saluta dopo la promozione, il club pianifica il futuro: De Rossi e Gilardino in corsa per la panchina, Petrachi verso il ruolo di ds.

Giovanni Stroppa e la Cremonese si separeranno ufficialmente il 30 giugno 2025, al termine del contratto che ha legato il tecnico alla società grigiorossa per due stagioni.

L’annuncio è arrivato con un comunicato ufficiale in cui il club ha espresso riconoscenza per il lavoro svolto da Stroppa e dal suo staff, culminato con la promozione in Serie A ottenuta il 1° giugno nella finale playoff contro lo Spezia.

La società ha così sciolto il primo nodo in vista del ritorno nella massima serie, dando avvio alla programmazione per il prossimo campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Mentre si valutano nuovi profili per la guida tecnica, si lavora anche sul fronte dirigenziale: secondo il Corriere dello Sport, Gianluca Petrachi sarebbe vicino alla nomina a direttore sportivo, mentre tra i candidati per la panchina spiccano Daniele De Rossi e Alberto Gilardino.