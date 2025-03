Chi è Kim Falkenberg, il nuovo candidato al ruolo di direttore sportivo del Milan

Furlani è pronto ad avviare i casting per la scelta del nuovo direttore sportivo: Paratici è in pole, ma tra i candidati c'è anche Falkenberg.

Sono giorni importanti, e di riflessione, attorno al nuovo Milan che verrà in vista della stagione 2025/26. In attesa di sciogliere il nodo allenatore, in casa rossonera si sta lavorando per integrare all'interno dei quadri societari un nuovo direttore sportivo.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, l'ad Giorgio Furlani si appresta a dare il la ai casting per determinare chi potrà ricoprire questa carica di prestigio all'interno dell'organigramma milanista.

Se in cima alla lista ci sono Fabio Paratici, che dal 20 luglio tornerà operativo dopo la squalifica per il caso plusvalenze fittizie, e Igli Tare, c'è un nuovo candidato che si è iscritto alla lista dei pretendenti: si tratta di Kim Falkenberg.