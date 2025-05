Joshua Wynder, 20enne difensore statunitense paragonato a Van Dijk, potrebbe raccogliere il testimone di Otamendi al Benfica.

Non dite che il Benfica non sia una fucina di talenti. Basta guardare chi è transitato per il Da Luz negli ultimi anni: gente come Enzo Fernandez, Darwin Nunez e Gonçalo Ramos sono partiti per cifre colossali, lo stesso ha fatto Ruben Dias, così come più indietro è avvenuto con Joao Felix ed Ederson. Senza dimenticare Angel Di Maria, ora tornato alla corte delle Aquile.

Il difensore americano Joshua Wynder spera di compiere la stessa parabola, visto che ormai è vicino al grande salto in prima squadra. Dal suo arrivo dal vivaio del Louisville City, lo statunitense ha compiuto la trafila delle giovanili e di recente ha esordito coi 'grandi' in Coppa del Portogallo.

A lui, ora, il compito di dimostrare di essere da Benfica.