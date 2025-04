Chi è Jonathan Burkardt, l'attaccante del Mainz e della Germania che piace al Milan

I rossoneri starebbero pensando di puntellare il reparto offensivo con un'alternativa a Gimenez: nel mirino c'è il centravanti tedesco.

In attesa di concludere la stagione e, in parallelo, definire in successione la figura del nuovo direttore sportivo e dell'allenatore che andrà a sostituire Sergio Conceicao, il Milan sta già lavorando anche sul fronte calciomercato.

Secondo calciomercato.com, i rossoneri starebbero pensando di puntellare ulteriormente il pacchetto offensivo inserendo un altro tassello di peso e spessore da poter affiancare a Santiago Gimenez, prelevato a gennaio dal Feyenoord.

Il nome nuovo entrato con forza nella lista di gradimento a tinte rossonere è quello di Jonathan Burkardt.