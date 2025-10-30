Chi è Joaquin Panichelli, il capocannoniere a sorpresa che sta incantando in Ligue 1: è nel mirino del Milan

La Ligue 1 ha un nuovo bomber: non gioca nel PSG e nemmeno nel Marsiglia, ma in una squadra che sta raccogliendo applausi grazie a un calcio votato all'attacco e in grado di esaltare le caratteristiche di una rosa giovane e affiatata.

Stiamo parlando dello Strasburgo e di Joaquin Panichelli, attaccante rivelazione che si sta confermando ad ottimi livelli dopo la più che prolifica esperienza nella Segunda Division spagnola con la maglia del Mirandes.

Numeri che hanno attirato l'attenzione di alcune delle società più in vista d'Europa: tra queste anche il Milan, tentato dall'affondare il colpo per dare manforte a un reparto avanzato rimasto orfano dei goal di Gimenez.