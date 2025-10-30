Pubblicità
Joaquin PanichelliGetty
Vittorio Rotondaro

Chi è Joaquin Panichelli, il capocannoniere a sorpresa che sta incantando in Ligue 1: è nel mirino del Milan

L'argentino è uno dei giocatori rivelazione della Ligue 1: con 9 goal è il miglior marcatore del campionato francese, tra le pretendenti c'è anche il Milan.

La Ligue 1 ha un nuovo bomber: non gioca nel PSG e nemmeno nel Marsiglia, ma in una squadra che sta raccogliendo applausi grazie a un calcio votato all'attacco e in grado di esaltare le caratteristiche di una rosa giovane e affiatata.

Stiamo parlando dello Strasburgo e di Joaquin Panichelli, attaccante rivelazione che si sta confermando ad ottimi livelli dopo la più che prolifica esperienza nella Segunda Division spagnola con la maglia del Mirandes.

Numeri che hanno attirato l'attenzione di alcune delle società più in vista d'Europa: tra queste anche il Milan, tentato dall'affondare il colpo per dare manforte a un reparto avanzato rimasto orfano dei goal di Gimenez.

  • CHI È JOAQUIN PANICHELLI

    Nato il 7 ottobre 2002 a Cordoba, in Argentina, Panichelli si è formato nelle giovanili di Racing Club, Belgrano e Atalayo, prima del trasferimento al River Plate con cui non ha però mai esordito in prima squadra.

    Il debutto tra i professionisti è avvenuto all'estero, precisamente in Spagna col passaggio all'Alaves: proprio qui è andato incontro alla rottura del legamento crociato, infortunio grave che lo ha tenuto ai box da luglio 2023 a gennaio 2024.

    La vera svolta, però, c'è stata col trasferimento al Mirandes: 21 le reti tra stagione regolare e playoff nel 2024/25, con tanto di promozione in Liga sfumata proprio nel ritorno della finale contro il Real Oviedo.

  • CAPOCANNONIERE DELLA LIGUE 1

    Dopo le prime dieci giornate è proprio Panichelli a guardare tutti dall'alto verso il basso nella classifica dei marcatori della Ligue 1: sono nove le reti messe a segno, due in più rispetto a Greenwood del Marsiglia.

    Media di quasi un goal per ogni incontro disputato: è rimasto a secco solo contro Nantes, Paris FC e Marsiglia, mettendo a referto due doppiette. 

    Se invece consideriamo anche la Conference League, Panichelli ha già raggiunto la doppia cifra: la prima gioia europea è arrivata nell'1-1 contro lo Jagiellonia di una settimana fa.

  • PUNITO ANCHE IL PSG

    Una delle due doppiette Panichelli l'ha realizzata contro un avversario tutt'altro che banale: il PSG campione di tutto, spaventato al 'Parco dei Principi' lo scorso 17 ottobre.

    In vantaggio di due reti, lo Strasburgo si è fatto rimontare fino al 3-3 finale: a brillare è stata però la stella di Panichelli, autore del momentaneo 1-1 con un colpo di testa e dell'1-3 con una conclusione di destro.

  • PIACE AL MILAN

    Tra le squadre che tengono d'occhio il rendimento dell'argentino c'è anche il Milan, spettatore interessato in virtù delle difficoltà incontrate da Gimenez che deve ancora trovare il suo primo goal in questa Serie A.

    Il messicano - già vicino all'addio nell'ambito di uno scambio, poi fallito, con Dovbyk - si gioca tanto nel prossimo periodo: altri passi a vuoto potrebbero segnare in maniera definitiva la sua avventura italiana, per nulla paragonabile a quanto fatto in Olanda con la maglia del Feyenoord prima dello sbarco a Milano.

    Sul 'Bebote', insomma, c'è l'ombra di un Panichelli che si sta regalando la migliore stagione di sempre e sogna il grande passo in una big: se sarà o meno il Milan lo scopriremo prossimamente.

