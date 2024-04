Prima rete in Copa Libertadores sotto gli occhi lucidi di Alvaro Recoba, subito dopo il goal Jeremia è corso ad abbracciarlo.

Di cognome fa Recoba e ha segnato il suo primo goal in Copa Libertadores.

No, non è tornato in campo il pupillo di Massimo Moratti ai tempi dell'Inter, ma stiamo parlando del figlio di Alvaro ovvero Jeremia.

Classe 2003, dopo aver segnato la sua prima rete tra i professionisti a gennaio, per lui è arrivato anche nella competizione più prestigiosa del calcio sudamericano.

Sempre sotto gli occhi lucidi di papà Alvaro, nonché suo allenatore al Nacional.