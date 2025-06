Chi è Javi Guerra, obiettivo del Milan di Allegri: ruolo, caratteristiche e prezzo

I rossoneri hanno messo nel mirino il talento spagnolo, impegnato nell’Europeo Under 21: è in cima alla lista di Allegri per il centrocampo.

Il nuovo Milan si rifà il look in vista della prossima stagione e difficilmente ci saranno dei reparti che non verranno toccati dalla rivoluzione estiva rossonera.

Il direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri sono al lavoro per individuare i profili più adatti e in cima alle preferenze per il centrocampo c’è il nome di Javi Guerra, talento classe 2003 del Valencia.

Lo spagnolo, in passato seguito anche dal Napoli, piace tanto al Milan che è al lavoro per provare a portarlo in Italia. Ma chi è Javi Guerra? Quanto costa e in che posizione gioca? Conosciamolo meglio.