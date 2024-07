Nonostante la giovane età, il giocatore della Roma Primavera approderà nel calcio saudita per proseguire la sua carriera.

Non solo giocatori un po' più in là con l'età o comunque affermati: in Arabia Saudita vanno a giocare anche diversi giovani.

Pure dall'Europa, sì: potrebbe essere il caso di Jan Oliveras che, nelle prossime ore, potrebbe lasciare la Roma per trasferirsi all'Al-Ittihad.

Dove sta la particolarità? Che ha appena compiuto 20 anni: insomma, un colpo "diverso dal solito".