Chi è Ilenikhena, il "nuovo Osimhen" che vuole l'Inter per l'attacco

Il club nerazzurro ha messo sul mirino il giovane andato in doppia cifra in questa stagione: dove gioca e il ruolo.

I giorni dopo la festa Scudetto in casa Inter sono quelli delle giuste riflessioni sul mercato del futuro, con i profili che vengono gradualmente individuati e definiti, anche quelli che non dovrebbero essere "prioritari", se non a lunga gittata.

Tra questi, ad esempio, rientra George Ilenikhena, uno di quei nomi che, a primo acchito, non dicono nulla, ma che potrebbe riservare sorprese importanti.

Secondo La Gazzetta dello Sport è lui uno dei profili preferiti dall'Inter per rafforzare le intenzioni del ciclo futuro dei nerazzurri.