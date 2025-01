Chi è Giorgio De Marzi, il portiere della Roma che può esordire al posto di Svilar contro l'AZ

Il portiere serbo è alle prese con l'influenza e potrebbe dare forfait per il match di Europa League: al suo posto pronto il giovane De Marzi.

La Roma ha ritrovato il giusto ritmo in campionato, ma per i giallorossi ora è necessario ottenere punti anche in Europa League per assicurarsi il passaggio del turno.

Verso la sfida contro l'AZ Alkmaar, però, Claudio Ranieri deve fare i conti con la possibile assenza di Mile Svilar, influenzato ed in dubbio per il match.

Con Mathew Ryan ceduto al Lens e con Pierluigi Gollini ancora fuori dalla lista UEFA, contando anche l'infortunato Renato Marin, l'unico portiere a disposizione resta Giorgio De Marzi: il classe 2007 potrebbe fare il suo esordio tra i professionisti.