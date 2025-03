Geovany Quenda, il gioiello dello Sporting promesso sposo del Chelsea

Geovany Quenda, 17enne attaccante dello Sporting paragonato a Leao, si è guadagnato il grande salto al Chelsea nel 2026 per quasi 50 milioni.

Geovany Quenda sembrava destinato al Manchester United del suo mentore Ruben Amorim, invece a spuntarla è stato il Chelsea.

Ennesimo colpo di mercato da parte dei Blues, che hanno bruciato i Red Devils assicurandosi il gioiellino dello Sporting per 48 milioni di euro.

La chiave di volta, che ha reso vincente il blitz dei londinesi, è stato l'accordo secondo cui Quenda resterà in prestito a Lisbona per un'altra stagione: il suo approdo a Stamford Bridge, infatti, è stato calendarizzato per l'estate del 2026.