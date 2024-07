Fotis Ioannidis è l'attaccante individuato dal Bologna per sostituire Zirkzee: ruolo, età, carriera e statistiche.

Salutato Zirkzee, passato al Manchester United, il Bologna ha individuato in Fotis Ioannidis l'uomo giusto per sostituire l'olandese.

L'attaccante greco, di proprietà del Panathinaikos, come fa sapere la 'Gazzetta dello Sport' è l'obiettivo numero uno degli emiliani per consegnare a Vincenzo Italiano un bomber di livello con cui poter onorare la Champions e dire la propria in campionato.

Chi è Ioannidis? Tutto sulla punta: età, altezza, carriera e statistiche.