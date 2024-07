Chi è Filip Marchwinski, il nuovo acquisto del Lecce di Gotti

Filip Marchwinski è un nuovo rinforzo per il Lecce: arriva a titolo definitivo dal Lech Poznan.

Il polacco è sbarcato all'aeroporto di Brindisi nella serata di giovedì 25 luglio: in quella odierna si sottoporrà alle visite mediche di rito e apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla società salentina.

Operazione in entrata da 3 milioni di euro per il Lecce, più un altro eventuale relativo ai bonus che potrebbero scattare in futuro.