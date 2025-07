Chi è Emmanuel Kelly, l'artista che canta durante l'intervallo di Chelsea-PSG: la terribile infanzia, gli interventi chirurgici, X-Factor

Durante l'half-time show del Mondiale si esibisce Emmanuel Kelly, artista dalla storia struggente: da bambino è stato trovato in una scatola in Iraq.

Essendo organizzato negli Stati Uniti, il Mondiale per Club è stato americanizzato. Ingressi in campo in stile NBA, giochi di luce e in occasione della finale, show durante l'intervallo. Anticipazione di quanto accadrà nel 2026 con il torneo tra nazioni, la competizione che vede Chelsea e PSG contendersi la coppa nell'ultimo atto del torneo al MetLife Stadium vedrà diversi artisti esibirsi prima della gara (tra cui Robbie Williams e Laura Pasini) e durante l'intervallo.

Sul palco allestito sul terreno di gioco del MetLife anche Emmanuel Kelly, cantante ingaggiato dalla FIFA per l'half-time show del Mondiale per Club. Nome poco noto fuori dall'Australia, ha una storia struggente cominciata in Iraq, dove è nato, e proseguita nel suo attuale paese.

La storia di Kelly, come quella del fratello, comincia con il dolore e prosegue con il riscatto in Australia che ha ispirato tantissime persone nel corso degli anni. E continuerà a farlo, anche grazie all'esibizione durante l'intervallo della finale tra Chelsea e PSG.