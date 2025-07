Chi è El Hadji Malick Diouf, il nuovo obiettivo dell'Atalanta: prezzo, caratteristiche e numeri dell'esterno sinistro dello Slavia Praga

La Dea punta sul mancino dello Slavia Praga: l'esterno senegalese, possibile sostituto di Ruggeri, ha una valutazione di 20 milioni.

L’Atalanta è al lavoro per rinforzare ulteriormente la propria rosa in vista della nuova stagione, e tra i nomi in cima alla lista dei desideri del club orobico figura El Hadji Malick Diouf, esterno sinistro senegalese classe 2004 attualmente in forza allo Slavia Praga.

Nato in Senegal, Diouf è uno dei profili più interessanti del calcio africano emergente. Approdato in Europa nel 2023, è sbocciato definitivamente in Repubblica Ceca, dove si è imposto come titolare nello Slavia.

Nell’ultima stagione ha collezionato 50 presenze, mettendo a segno 9 goal e 4 assist, e ha debuttato anche con la nazionale senegalese.

Lo Slavia Praga valuta il suo cartellino 20 milioni di euro, mentre l’Atalanta lo studia e lo valuta come possibile sostituto di Matteo Ruggeri, ceduto all’Atletico Madrid: già avviati i primi contatti con il club ceco.