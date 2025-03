Chi è Echeverri, il baby talento che la Lazio tratta col Manchester City: ruolo e caratteristiche

Echeverri non trova spazio al Manchester City, che un anno fa lo ha pagato 18 milioni: Lazio al lavoro, il ragazzo nei giorni scorsi era a Roma.

Giovani talenti da provare a soffiare alla concorrenza con la speranza di trovarsi in casa dei big del futuro. Anche le grandi squadre ormai da tempo guardano sempre con maggiore attenzione al mercato dei baby talenti in giro per il mondo e tra i club da sempre più attenti in questo senso c’è la Lazio.

Tra gli obiettivi futuri della società biancoceleste c’è anche quello di ringiovanire la rosa e in tal senso il direttore sportivo Angelo Fabiani è già al lavoro per non farsi trovare impreparato.

Tra i nomi valutati con attenzione dalla Lazio ce n’è uno che tanto stuzzica il club: si tratta di Claudio Echeverri, trequartista offensivo del Manchester City per il quale è in corso una trattativa.