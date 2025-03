Chi è Destiny Elimoghale, il gioiello della Juventus che ha trascinato l'Italia Under 17 agli Europei

L'Italia Under 17 vola agli Europei trascinata dal giovanissimo talento di proprietà della Juventus, letteralmente decisivo in maglia azzurra.

L'Italia Under 17 ha staccato il pass per la fase finale degli Europei di categoria che si svolgeranno in Albania dal prossimo 19 maggio fino al 1° giugno, giorno in cui verrà assegnato il trofeo.

A Karlovac, la squadra allenata dal commissario tecnico Massimo Favo, ha superato per 2-1 la Croazia: il match, inizialmente in programma martedì 25 marzo, è stato rinviato al giorno seguente a causa delle avverse condizioni atmosferiche. Scese dunque in campo nella giornata di mercoledì 26, le due squadre hanno dato vita ad una partita combattuta che si è risolta soltanto nei minuti finali.

Dopo il goal azzurro griffato Reggiani (di proprietà del Borussia Dortmund) è arrivato il pareggio croato con Benkotic. Ma a un minuto dal novantesimo, è arrivata la rete capolavoro di Destiny Elimoghale, gioiello di proprietà della Juventus, il cui gran destro dal limite si è insaccato all'angolino regalando vittoria e qualificazione all'Italia.