Dedic-Inter può prendere quota: è un'opzione per la fascia destra

L'Inter continua a monitorare le possibilità per la fascia destra: tra i papabili spunta anche Dedic del Salisburgo.

Archiviata già da qualche settimana la pratica Scudetto, in casa Inter non si perde tempo in ottica futura: la sessione estiva del calciomercato non è ancora iniziata, ma le mosse da attuare per puntellare la rosa sono già al vaglio dirigenziale.

Mirino puntato in particolare sulla fascia destra, che la prossima stagione potrebbe non avere più Denzel Dumfries tra le proprie fila: il contratto dell'olandese scadrà tra poco più di un anno e al momento non si registrano sostanziali passi in avanti per il rinnovo.

Al giusto prezzo, insomma, l'ex PSV rischia seriamente di essere ceduto: in quel caso partirebbe l'offensiva per un nuovo profilo, da scegliere da una lista comprendente anche Amar Dedic, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.