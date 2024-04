Chi è Damien Comolli, il nuovo nome per la dirigenza del Milan di RedBird

Continuano le modifiche nell'asset dirigenziale dei rossoneri: l'ultimo nome è vicino a Gerry Cardinale.

L'obiettivo in classifica, in Serie A, è quello di consolidare il secondo posto: quello a livello internazionale, invece, porta il Milan a sognare un successo in Europa League.

Resta il fatto che in casa rossonera questi non sono i soli due temi presenti in agenda, con una particolare attenzione rivolta all'asset dirigenziale.

Perché dopo l'avvento di Zlatan Ibrahimovic molto ancora potrebbe cambiare nella dirigenza del Milan: e il nome nuovo è quello di Damien Comolli.