Chi è Cristiano Giaretta, il ds italiano del Pafos che sfida la Juventus: dal Veneto a Cipro, ha scoperto Bruno Fernandes

Giaretta è il direttore sportivo del Pafos dal dicembre del 2023. In precedenza era stato proprio al Watford. Lo "strano" matrimonio ha funzionato: dopo il suo arrivo il club ha vinto la Coppa di Cipro, primo storico trofeo della propria storia, e poi anche il campionato locale. Con la stella David Luiz - ex Chelsea, PSG, Arsenal - che da qualche mese ricopre il ruolo di uomo immagine.
"All’inizio ero abbastanza preoccupato per la difficoltà di attrarre i calciatori - ha raccontato al Giornale di Vicenza a settembre - Ma credo che la proprietà mi abbia scelto proprio per questo: grazie al mio network sono riuscito a spiegare agli agenti e poi ai giocatori la validità del progetto, loro mi hanno seguito e ascoltato. Poi una volta che arrivano qui rimangono molto volentieri: qui c’è una vita molto lenta, sempre all’aperto, c’è il sole per almeno 11 mesi all’anno, con temperature molto gradevoli. Ci sono scuole internazionali e quindi anche per le famiglie è il posto ideale".
Prima del cammino in Champions League, prima del leggendario approdo alla Fase Campionato, Giaretta e il Pafos avevano già vissuto un'esperienza di rilievo nel 2024/2025: il percorso in Conference League si era interrotto solo agli spareggi per mano del Djurgarden. Nel girone era arrivata una sconfitta in casa della Fiorentina, ma di misura (3-2) e onorevolissima.
"Abbiamo portato il calcio di alto livello a Pafo - ha detto ancora Giaretta a Tuttosport - E in generale il calcio di quest’isola è arrivato in tanti parti d’Europa. Ricordo la partita di Firenze, ad esempio. E già aver portato la squadra in Italia è stata fonte di grande orgoglio".