Chi è Cristiano Giaretta, il ds italiano del Pafos che sfida la Juventus: dal Veneto a Cipro, ha scoperto Bruno Fernandes

Vicentino di nascita, ma trasferitosi in tenera età a Monza per il lavoro del padre, Giaretta è stato per lungo tempo un calciatore. Anche se gli appassionati d'élite non hanno un ricordo così nitido di lui e delle sue giocate.

Faceva il difensore centrale, l'attuale dirigente del Pafos. Ma non lo ha fatto ad altissimi livelli. Al massimo è arrivato in Serie B, dove nel 1988/89 ha collezionato una quindicina di presenze, ma per il resto ha suddiviso la propria carriera tra Serie C1 e Serie C2.

Proprio il Monza ha rappresentato la maglia più indossata in carriera: un iniziale triennio proveniente dal settore giovanile, quindi un altro quadriennio dal 2002 al 2006, dopo qualche esperienza con Carrarese, Pro Sesto e Lecco. Alla Pro, nel 2006, ha infine chiuso la carriera da professionista.