Chi è Chabot, il difensore dello Stoccarda che piace alla Juventus: è già stato in Serie A, quanto costa e le caratteristiche

La Juventus si rinforzerà in difesa e nella lista c'è anche Jeff Chabot, già cercato a gennaio: impressionò nella sfida di Champions.

Prosegue la ricerca di un difensore centrale per la Juventus, che aspetta il rientro di Gleison Bremer ma a prescindere vuole aggiungere un elemento di livello nella rosa a disposizione di Igor Tudor.

Il preferito del tecnico croato è Leonardo Balerdi del Marsiglia, che però difficilmente lascerà il club francese quest'estate e per questo alla Continassa si valutano diverse opzioni.

Una porta a Jeff Chabot, come riferisce la Gazzetta dello Sport; difensore dello Stoccarda, con un passato già in Italia e che la Juventus segue già da tempo. In particolare da quando il classe 1998 affrontò i bianconeri in Champions League, ad ottobre, vincendo all'Allianz Stadium per 1-0.

Tutto sul profilo di Chabot, com'è andata l'esperienza in Serie A e perché la Juventus potrebbe puntare su di lui.