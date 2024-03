Chi è Bento, il portiere per il quale l'Inter prepara un ruolo 'alla Julio Cesar'

L'Inter non perde di vista Bento, considerato il portiere del futuro: c'è da convincere l'Athletico Paranaense.

Stando ai numeri di un campionato fin qui strepitoso, il ruolo in cui l'Inter dovrebbe apportare meno modifiche possibili è quello del portiere: Yann Sommer ha convinto tutti dopo qualche iniziale scetticismo, chiaro effetto dell'immagine lasciata da André Onana prima del trasferimento al Manchester United.

L'età dello svizzero (ha compiuto 35 anni il 17 dicembre) è però un fattore da tenere in stretta considerazione in sede di mercato, in relazione a un'eventuale mossa per blindare ulteriormente la porta: Bento Matheus Krepski, noto a tutti come Bento, sembra poter essere la scelta giusta.

Un nome accostato ai nerazzurri già la scorsa estate, quando però non se ne fece nulla, pronto a tornare d'attualità nei prossimi mesi.