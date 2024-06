Gli uomini di Luciano Spalletti debuttano contro l'Albania agli Europei: chi sarà il direttore di gara.

Da Campioni d'Europa in carica, gli Azzurri di Luciano Spalletti si presentano in Germania per difendere il titolo a Euro 2024.

La Nazionale italiana debutterà contro l'Albania in un gruppo completato dalla Spagna e dalla Croazia, non proprio semplicissimo.

Ad arbitrare la sfida d'esordio dell'Italia sarà Felix Zwayer, direttore di gara arrivato al dodicesimo anno a livello internazionale.