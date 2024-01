Angelina Mango, figlia di Giuseppe Mango, è una giovane cantante tifosa degli azzurri: "Ho sempre tifato Napoli, anche se seguo poco il calcio".

Al Festival di Sanremo 2024 ci sarà anche Angelina Mango, cantante rivelazione del 2023, idolo della nuova generazione. E tifosa del Napoli, anche se il calcio lo segue quando può.

L'artista di Maratea (Potenza), classe 2001, è la figlia del compianto Giuseppe Mango, per tutti Pino, scomparso nel dicembre 2014 sul palco a causa di un infarto. Angelina aveva appena 13 anni, il fratello maggiore Filippo 19. Oggi di anni lei ne ha 22 e si prepara a seguire le orme di famiglia sul palco dell'Ariston, dove più volte sono stati protagonisti in passato suo papà e anche sua mamma, Laura Valente, sia da solisti che in coppia che in gruppo.

"Il passato offre solo dolci ricordi - ha detto Angelina Mango a Leggo - Memorie affettuose, anche se loro (i genitori, ndr) non ci hanno mai portati nella baraonda di Sanremo: io e mio fratello Filippo restavamo sempre a casa".