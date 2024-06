Accordo raggiunto per il trasferimento del talento iracheno, giocherà nel Como di Fabregas in Serie A.

Un iracheno in Serie A. Non il primissimo, vero, ma certamente una rarità. A portarlo in Italia sarà il Como di Fabregas.

Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, il club lariano avrebbe raggiunto l'accordo per il trasferimento di Ali Jassim.

Ma chi è il talento iracheno che vedremo giocare in Serie A nella prossima stagione?