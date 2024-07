Chi è Ali Jasim, il nuovo gioiello del Como di Fabregas

Il Como ha ufficializzato l'acquisto di Ali Jasim, protagonista alle Olimpiadi di Parigi con l'Iraq.

Nuovo rinforzo per il Como di Cesc Fabregas: è ufficiale l'acquisto di Ali Jasim, come reso noto dalla società lariana con questo comunicato apparso sul sito ufficiale.

"Il Como 1907 è lieto di annunciare l’ingaggio di uno dei più brillanti talenti asiatici, Ali Jasim dall’Al-Kahrabaa. Il giocatore ha completato oggi le visite mediche a Parigi, dove si sta preparando per le Olimpiadi, e ha firmato un contratto triennale con il club".

Un'altra freccia all'arco a disposizione di Fabregas, contento di accogliere in rosa un giocatore attualmente impegnato alle Olimpiadi con la maglia del suo Iraq.

"Crediamo che Jasim sia un giocatore di grande qualità e che abbia il potenziale per crescere rapidamente qui con noi a Como. Ha già dato prova di grandi prestazioni in nazionale e in Asian Champions League e speriamo che questo si traduca in un impatto in Italia il prima possibile nella prossima stagione".