Chi è Alessandro Plizzari, l'eroe del Pescara promosso in Serie B che ha parato tre rigori da infortunato

Serie C

Gli abruzzesi tornano in Serie B dopo 4 anni, trascinati dal loro portiere: quattro parate decisive e tre rigori respinti da infortunato.

Una notte di festa a Pescara. E non poteva che essere diversamente. Gli abruzzesi hanno superato la Ternana ai calci di rigore nella finalissima dei playoff di C e sono dunque promossi in Serie B.

Dopo la vittoria per 1-0 in quel di Terni, nella gara di ritorno la squadra di Baldini ha perso con lo stesso risultato davanti al pubblico dell'Adriatico prima di trionfare ai calci di rigore.

L'articolo prosegue qui sotto

L'eroe di serata, però, è ovviamente uno: Alessandro Plizzari, le cui parate decisive sono valse, letteralmente, la promozione in Serie B.