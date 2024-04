Annunciato da Rocco Commisso dopo la tragedia che ha colpito Joe Barone, inizia la nuova avventura di Ferrari.

Non sarà una stagione come le altre, questa, per la Fiorentina, caratterizzata dalla profonda tragedia che ha colpito la dirigenza e la squadra, con la scomparsa di Joe Barone.

Un lutto che, ovviamente, non andrà mai via, con la sua memoria che rimarrà impressa negli annali della società viola.

Al suo posto, comunque, Rocco Commisso ha annunciato un nuovo nome: quello di Alessandro Ferrari, nuovo direttore generale della Fiorentina.