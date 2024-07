Il figlio del noto cantautore entra nella società nerazzurra col ruolo di scout, chi è Adelmo Blue Fornaciari.

Un nome noto entra nei ranghi dell'Inter col ruolo di scout, a riportarlo è il giornalista Pasquale Guarro.

Adelmo Blue Fornaciari, figlio del noto cantautore Zucchero, lavorerà per la società nerazzurra.

Il compito di Fornaciari sarà quello di scovare nuovi talenti per l'Inter insieme a tanti altri scout sparsi in giro per il mondo.