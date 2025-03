Adam Wharton, il talento del Crystal Palace conteso da Manchester City e United: costa 70 milioni di sterline

Manchester City e United pronti a darsi battaglia in estate per Adam Wharton, 21enne di proprietà del Crystal Palace.

Si preannuncia un'estate molto calda dal punto di vista del calciomercato per Manchester City e Manchester United, chiamati a dare nuova linfa al rispettivo progetto tecnico dopo gli scarsi risultati ottenuti finora.

Uno dei nomi già finiti sui radar di entrambe le società è quello di Adam Wharton, centrocampista di belle speranze in forza al Crystal Palace.

Il classe 2004 potrebbe così finire al centro di una contesa tutta made in Manchester nei prossimi mesi: per la soddisfazione del suo club, dove già si sfregano le mani per la possibile super plusvalenza in arrivo.