Milan chiamato alla rimonta sul Feyenoord nel playoff di Champions League: le possibili avversarie dei rossoneri in caso di accesso agli ottavi.

Non è andato come previsto il match d'andata del playoff di Champions League per il Milan, sconfitto di misura sul campo del Feyenoord.

Decisiva la rete di Paixao, arrivata grazie all'evidente complicità di Maignan che non è riuscito a trattenere un pallone all'apparenza innocuo.

Rossoneri chiamati dunque alla rimonta nel secondo atto in programma a San Siro: ma quali sarebbero le possibili avversarie in caso di qualificazione agli ottavi di finale?