Chi è la cantante prima della finale di Coppa Italia? La scelta per l'inno dopo X-Factor e Sanremo

Chi è la cantante dell'Inno di Mameli prima di Milan-Bologna? Non è una prima volta per Chiara Galiazzo, già protagonista in passato.

Per la seconda volta nella storia della Coppa Italia, l'inno italiano viene interpretato da Chiara Galiazzo. Cantautrice 38enne, ha già avuto modo di cantarlo prima della finalissima 2014/2015. Dieci anni dopo, dunque, la scelta è ricaduta nuovamente su di lei. In carriera Chiara ha partecipato a diversi programmi tv mainstream: dal 2012 ad oggi ha avuto modo di partecipare in più occasioni a Sanremo, dopo essere stata scoperta nel talent X-Factor, vinto proprio tredici anni fa. L'Inno di Mameli è stato affidato a lei, protagonista sul prato dell'Olimpico a pochi minuti da Milan-Bologna che determinerà la vincitrice della Coppa Italia nella serata di mercoledì 14 maggio. L'articolo prosegue qui sotto