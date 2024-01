Thiago Almada potrebbe giocare in Serie A: tentativo per il pupillo di Lionel Messi

Il talento argentino corteggiato dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano, alla ricerca di qualità nel reparto offensivo.

Thiago Almada è innanzitutto un Campione del Mondo, anche se in Qatar non è mai sceso in campo. Lionel Scaloni lo ha voluto fortemente con sé nella spedizione che ha riscritto la storia della Nazionale argentina e un motivo c'è: il suo talento, ancora senza limiti.

Oggi Almada ha quasi 23 anni, ma già da parecchie stagioni si parla di lui come di uno dei più interessanti prospetti nati n Argentina: ed è per questo che la Fiorentina lo vorrebbe ingaggiare.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, i viola negli ultimi giorni di mercato potrebbero fare un tentativo per l'attaccante "pupillo" di Lionel Messi. E avete letto bene.