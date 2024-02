Chi è Calzona, il CT della Slovacchia che può sostituire Mazzarri al Napoli

Prima esperienza da Commissario Tecnico per l'ex collaboratore di Sarri e Spalletti. Ora può prendere il posto di Mazzarri sulla panchina del Napoli.

Un ritorno a Napoli. Dopo aver conquistato il pass per Euro 2024 -insieme agli altri italiani Montella, Tedesco e Rossi - anche Francesco Calzona potrebbe tornare all'ombra del Vesuvio in attesa di guida la sua Slovacchia nella competizione in programma tra giugno e luglio.

Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il CT è il favorito a raccogliere l'eredità di Mazzarri se il tecnico di San Vincenzo dovesse essere esonerato da De Laurentiis.

Si tratterebbe di un ritorno, anche se sarebbe la prima volta da allenatore degli azzurri partenopeo.

Dopo tantissimi anni da vice, il tecnico nato a Vibo Valentia sta guidando la Slovacchia e ha conquistato la qualificazione alla prossima rassegna continentale.

Un risultato importante per la nazione, alla sua terza partecipazione consecutiva, e per l'allenatore che ottiene così gli onori della cronaca e si prende la scena dopo una vita dietro le quinte.