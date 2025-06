Cherki ha lo stesso talento di Wirtz, ma arriva al Manchester City per una cifra molto più bassa: un colpo da urlo

In attesa del possibile trasferimento di Wirtz al Liverpool, il Manchester City ha chiuso per Cherki ad un quinto del prezzo.

Florian Wirtz è sempre nel mirino del Liverpool, ma per arrivare in Premier League dovrà far parte di un'operazione commerciale mai vista prima in cità. Il Bayer Leverkusen non sembra muoversi dalla sua richiesta: 150 milioni, prendere o lasciare. I Reds alla fine potrebbero cedere, consapevoli di quanto il giocatore tedesco possa dare al club nei prossimi anni.

Il Liverpool non ha mai speso così tanto ma è ad un passo dal farlo per acquistare Wirtz, che nella prossima annata potrebbe dare vita a un duello di classe e tecnica con Rayan Cherki, prossimo acquisto del Manchester City.

In attesa che il Liverpool prema sull'acceleratore per acquistare Wirtz, il Manchester City ha portato in squadra Cherki, un giocatore probabilmente di pari classe. Pagato decisamente meno.