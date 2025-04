Maledizione Stamford Bridge per il Tottenham: gli Spurs non battono il Chelsea da sette anni

C. Palmer

Chelsea vs Tottenham Hotspur

Il Tottenham ha un record orribile a Stamford Bridge: la squadra di Maresca ha la partita "ideale" per rimettersi in carreggiata.

Qualunque sia la loro forma, il Chelsea è sempre ottimista quando il Tottenham attraversa Londra per visitare Stamford Bridge. Il record degli Spurs lì è disastroso in casa del Chelsea e i Blues saranno determinati a sfruttare questo vantaggio psicologico per assicurarsi una vittoria necessaria.

La squadra di Enzo Maresca ha iniziato la pausa internazionale di marzo al quarto posto in Premier League, con il ranking UEFA che rende il quinto posto sufficiente per assicurarsi la qualificazione alla Champions League. Un netto calo di forma e alcune prestazioni pessime hanno fatto sì che la stagione rischi di andare alla deriva nel momento cruciale.

Una partita in casa contro i loro rivali è perfetta quindi, con il peso della storia alle spalle. La vittoria nel derby è essenziale se il Chelsea vuole rimettersi in carreggiata prima del rush finale.