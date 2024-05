Chelsea-Tottenham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Chelsea e Tottenham si affrontano nel recupero della 26ª giornata di Premier League: ecco dove seguire il match in diretta tv e streaming.

Chelsea e Tottenham si affrontano nel recupero della 26ª giornata di Premier League.



I Blues, noni in classifica con 48 punti, sono reduci dal 2-2 sul campo dell'Aston Villa e di fatto hanno ormai detto addio alla possibilità di qualificarsi alle coppe europee.



Gli Spurs, invece, sono quinti con 60 punti, ma nonostante le due sconfitte consecutive maturate contro Newcastle e Arsenal sono ancora virtualmente in corsa per il quarto posto, distante 7 punti ma, come detto, l'Aston Villa ha due partite in più.



Tutto su Chelsea-Tottenham: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.