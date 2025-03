Chelsea-Tottenham dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Chelsea vs Tottenham Hotspur

Derby londinese tra Chelsea e Tottenham in Premier League: le info su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

La trentesima giornata di Premier League si chiude col botto: spazio a uno dei derby londinesi più sentiti, quello tra Chelsea e Tottenham.

Nell'ultimo match disputato lo scorso 16 marzo, i 'Blues' si sono arresi di misura all'Arsenal in un'altra stracittadina; k.o. anche per gli 'Spurs', caduti a Londra sul campo del Fulham.

Chelsea in piena lotta per l'accesso alla Champions League 2025/26, mentre il Tottenham naviga nelle retrovie con soli 34 punti all'attivo dopo 29 giornate.

Di seguito tutte le info da conoscere per rimanere aggiornati su Chelsea-Tottenham: dalle formazioni scelte dagli allenatori alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.