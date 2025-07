Chelsea-PSG probabili formazioni, chi gioca la finale? Le ultime su Joao Pedro, Barcola, Nkunku e Doué

La finale del Mondiale per Club è arrivata, il Chelsea di Maresca e il PSG di Luis Enrique in campo per sollevare il trofeo al MetLife Stadium.

Chelsea o PSG, chi vincerà il Mondiale per Club 2025? La risposta domenica 13 luglio, quando al MetLife Stadium di East Rutherford si gioca la finalissima del torneo che ha visto in scena buona parte delle migliori squadre del pianeta. Il trofeo ai campioni della Conference o a quelli della Champions? Si chiude ufficialmente l'annata 2024/2025, con il team di Maresca che sfida quello di Luis Enrique per portare nella propria bacheca il primo allargato Mondiale voluto dalla FIFA, che ha permesso alle squadre presenti di incassare un montepremi da urlo (1 miliardo di euro in totale). Il PSG potrà avere nuovamente in squadra gli squalificati che hanno saltato la semifinale, mentre il Chelsea confermerà la squadra che ha battuto il Fluminense nell'ultimo turno, guadagnandosi l'accesso alla finale contro quella transalpina. L'articolo prosegue qui sotto