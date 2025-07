Chelsea-PSG dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della finale Mondiale

La finale del Mondiale per Club si gioca tra il Chelsea di Maresca e il PSG di Donnarumma: in questa pagina tutte le info sul match di chiusura.

La squadra che ha conquistato l'ultima Conference League contro i Campioni in carica della Champions. La finale del Mondiale per Club, il primo a 32 squadre, si gioca tra Chelsea e PSG, ovvero tra Maresca e Donnarumma. Eliminate rispettivamente Fluminense e Real Madrid (4-0) in semifinale, le due squadre si contenderanno la coppa per chiudere l'annata 24/25 con la ciliegina sulla torta.

Il Chelsea di Maresca continua a crescere, e dopo essere tornato in Champions e aver vinto un altro trofeo continentale, spera ora di alzare la cielo la coppa del contestato Mondiale per Club 2025. Il PSG, invece, ha conquistato il Treble di trofei e punta all'ennesimo alloro in attesa di sbarcare a Udine per contendere al Tottenham la vittoria della Supercoppa Europea.

Il lungo cammino iniziato un mese fa si conclude al Metlife di East Rutherford, stadio sito in New Jersey (Stati Uniti) che ha ospitato anche le due semifinali e vedrà il clou del torneo nella sfida tra Chelsea e Paris.