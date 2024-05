Il Chelsea vuole superare tutti per Messinho: cifra record per strapparlo al Palmeiras

Oltre 70 milioni di euro da parte del Chelsea per arrivare al 17enne Estevao Willian e battere la concorrenza.

Il Chelsea è pronto a sconvolgere ancora una volta il calciomercato. Per i Blues, infatti, è già iniziato l'assalto alle stelle del futuro, a cominciare da Estevao Willian, 17enne ala del Palmeiras meglio noto come Messinho per le sue magiche abilità in attacco.

Secondo quanto appreso da GOAL, il Chelsea è disposto a sborsare fino a 65 milioni per portare il giovane brasiliano a Londra nel prossimo periodo. L'importo aumenterebbe ulteriormente, con l'importo comprese tasse che arriverebbe fino a 75.

Dopo aver accettato di vendere Endrick al Real Madrid per una cifra vicina ai 71 milioni di euro, tasse incluse, il Palmeiras potrebbe sollevare ulteriormente il dato più alto della propria cessione record, se dovesse andare in porto il trasferimento di Messinho. In questo caso verrebbe superato anche l'accordo con il Barcellona per Vitor Roque, per 72 milioni di euro.almeiras.