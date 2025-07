Chelsea campione al Mondiale per Club, ma Trump ruba la scena: il presidente degli Stati Uniti si imbuca nella premiazione

Chelsea vs Paris Saint-Germain

Mondiale per Club

Dopo il trionfo contro il PSG, il presidente USA resta tra i giocatori durante la consegna del trofeo: imbarazzo sul palco, interviene Infantino per allontanarlo.

Il Chelsea ha conquistato la prima edizione del nuovo Mondiale per Club FIFA battendo il Paris Saint-Germain con un netto 3-0 nella finale disputata al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. La formazione di Enzo Maresca ha così scritto la storia, imponendosi sul favorito PSG campione d’Europa, e sollevando il trofeo di fronte a un pubblico internazionale.

Ma la cerimonia di premiazione, che avrebbe dovuto rappresentare il culmine del trionfo sportivo dei Blues, si è trasformata in un momento di imbarazzo collettivo per via dell’inatteso comportamento del presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump.

Invitato sul palco accanto al presidente della FIFA Gianni Infantino per la consegna ufficiale del trofeo, il presidente USA ha infatti deciso di restare tra i calciatori durante la celebrazione, al punto da apparire nelle foto ufficiali e tentare persino di sollevare il trofeo con i giocatori, causando sorpresa e disagio.

L'articolo prosegue qui sotto

La scena ha richiesto l’intervento diretto di Infantino, che ha dovuto allontanare Trump dal palco, segnando uno degli episodi più discussi della storia recente delle premiazioni calcistiche.