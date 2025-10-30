Che fine ha fatto Milik: l'ultima presenza con la Juventus, le sue condizioni e la stima di Spalletti

Vlahovic, Openda o David? Nella rosa della Juventus, ufficialmente, in realtà c'è anche un altro numero 9. Uno che di goal in Serie A ne ha segnati parecchi.

Stiamo parlando di Arek Milik sulle cui condizioni regna però il più fitto mistero ormai da tanto, troppo tempo.

L'attaccante polacco infatti non scende in campo con la maglia bianconera da più di un anno quando sulla panchina della Juventus c'era addirittura Paolo Montero, subentrato nel finale di stagione al posto dell'esonerato Allegri.

Milik poi di fatto non è mai stato a disposizione né con Thiago Motta e neppure con Igor Tudor. Ora arriva Luciano Spalletti, un tecnico che in passato aveva espresso tutta la sua stima nei confronti del polacco.

Ma la domanda era e resta sempre una: come sta oggi Arek Milik? Quando potrà tornare a giocare?