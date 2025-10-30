Pubblicità
Lelio Donato

Che fine ha fatto Milik: l'ultima presenza con la Juventus, le sue condizioni e la stima di Spalletti

Arek Milik non scende in campo da più di un anno quando sulla panchina della Juventus c'era Paolo Montero. Poi gli infortuni e una doppia operazione al ginocchio. Spalletti lo stima ma l'addio sembra scritto.

Vlahovic, Openda o David? Nella rosa della Juventus, ufficialmente, in realtà c'è anche un altro numero 9. Uno che di goal in Serie A ne ha segnati parecchi.

Stiamo parlando di Arek Milik sulle cui condizioni regna però il più fitto mistero ormai da tanto, troppo tempo.

L'attaccante polacco infatti non scende in campo con la maglia bianconera da più di un anno quando sulla panchina della Juventus c'era addirittura Paolo Montero, subentrato nel finale di stagione al posto dell'esonerato Allegri.

Milik poi di fatto non è mai stato a disposizione né con Thiago Motta e neppure con Igor Tudor. Ora arriva Luciano Spalletti, un tecnico che in passato aveva espresso tutta la sua stima nei confronti del polacco.

Ma la domanda era e resta sempre una: come sta oggi Arek Milik? Quando potrà tornare a giocare?

  • L'ULTIMA VOLTA DI MILIK CON LA JUVENTUS

    L'ultima presenza di Milik con la maglia della Juventus risale al 25 maggio 2024, quando i bianconeri affrontavano il Monza in casa nell'ultima giornata di campionato.

    Solo pochi giorni prima, peraltro, il polacco aveva anche segnato un goal su calcio di punizione nel rocambolesco 3-3 di Bologna.

    Mentre un mese prima era stato proprio Milik a regalare l'accesso alla finale di Coppa Italia alla Juventus segnando la rete decisiva nella semifinale di ritorno contro la Lazio.

    Da allora però dell'attaccante si sono perse le tracce. E ormai sono passati diciassette mesi.

  • L'INFORTUNIO CON LA POLONIA E LA DOPPIA OPERAZIONE AL GINOCCHIO

    Il 7 giugno 2024 quando, durante una partita tra Polonia e Ucraina, Milik ha accusato un problema al ginocchio.

    L'attaccante bianconero viene operato qualche giorno dopo al J-Medical per la meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro dal Professor Roberto Rossi. Nulla di particolarmente grave, pare, tanto che il rientro è stimato in 30-40 giorni.

    Le cose però andranno molto diversamente. Milik il 2 ottobre 2024 torna di nuovo sotto i ferri, stavolta a Villa Stuart, dove il Professor Mariani effettua la sutura artroscopica del residuo meniscale mediale del ginocchio sinistro alla presenza del Responsabile Sanitario della Juventus, dott. Luca Stefanini.

  • UN ALTRO INFORTUNIO

    Durante la scorsa estate il peggio sembra finalmente alle spalle. Milik torna ad allenarsi in gruppo e viene aggregato alla squadra che parte per il Mondiale per Club.

    Il polacco però non gioca neppure un minuto e il 26 luglio 2025 la Juventus annuncia un nuovo infortunio.

    Il comunicato ufficiale parla di "ferita lacero-contusa alla regione tibiale anteriore destra durante un incidente fortuito in palestra".

    Tre mesi dopo quel giorno Milik non è rientrato in gruppo e sui tempi del suo recupero non si hanno notizie.

  • LA STIMA DI SPALLETTI E IL FUTURO

    Di certo, se fosse disponibile, Luciano Spalletti prenderebbe in seria considerazione anche Milik nel valzer delle punte bianconere.

    Nel 2016 d'altronde, quando ancora allenava la Roma, il nuovo tecnico bianconero spese parole di grande stima nei confronti del polacco e del Napoli che lo aveva acquistato dall'Ajax per sostituire Gonzalo Higuain.

    "Il polacco è un grande giocatore, devo fare i complimenti al Napoli per averlo scovato" disse allora Spalletti.

    La sensazione però è che, nonostante il recente rinnovo fino al 30 giugno 2027 utile alla Juventus soprattutto per questioni di bilancio, l'avventura di Milik in bianconero sia da considerarsi conclusa.

    Dopo essere stato escluso dalla lista UEFA a settembre, già a gennaio le strade potrebbero separarsi. Due le possibili soluzioni: risoluzione o cessione in prestito. Ma l'addio al bianconero sembra scontato.

