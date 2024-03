Che fine ha fatto Juan Mata? "Non ho lasciato il calcio giocato"

L'ex Manchester United è alle prese con la decisione della sua prossima tappa: "Mi alleno a Londra: ho un preparatore atletico, campi e palestre".

In Inghilterra ha lasciato il segno con le maglie di Chelsea e Manchester United, per poi dedicarsi all'avventura in Turchia con la maglia del Galatasaray e a quella più breve in Giappone col Vissel Kobe: Juan Mata ha scritto pagine importanti del calcio inglese e spagnolo, ma attualmente deve ancora decidere cosa ne sarà di lui in futuro.

Il classe 1988 è svincolato dallo scorso 1° febbraio dopo il soggiorno al Vissel Kobe, con cui ha vinto un campionato giapponese, seppur da comprimario: le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la prossima tappa di una carriera decisamente vincente.

Intervistato da 'AS', 'Agencia EFE' e 'talkSPORT' durante il 'Business of Football Summit' organizzato dal Financial Times, Mata si è soffermato sul presente e sui piani per il prossimo futuro.