Charalampos Kostoulas, il 'Batistuta' dell'Olympiacos che piace anche alla Juve

Charalampos Kostoulas, 17 anni, ha iniziato in modo straordinario la sua carriera catturando le mire delle big d'Europa tra cui anche la Juventus.

Charalampos Kostoulas, gioiello dell'Olympiacos, sta già attirando l'attenzione del Manchester United, del Real Madrid e anche della Juventus nonostante abbia compiuto solo 17 anni lo scorso maggio. Questo è una testimonianza dell'enorme impatto che il giovane attaccante ha avuto nel club greco da quando è entrato in prima squadra, con l'entusiasmo intorno a lui in crescita ad ogni partita.

La Grecia non è un paese famoso per aver prodotto grandi calciatori. Anche la squadra che vinse il Campionato Europeo nel 2004 non aveva grandi nomi, vedi l'ex centrocampista del Leicester City Theodoros Zagorakis e l'ex attaccante del Werder Brema Angelos Charisteas che, pur avendo avuto ottime carriere, non sono mai riusciti a ottenere un riconoscimento mondiale.

Ma Kostoulas sembra in grado di rompere gli schemi. La sua ascesa fulminea alla ribalta con l'Olympiacos ha catturato le mire del pubblico nel suo paese natale, ed è stato descritto come una "meraviglia della natura" dal direttore sportivo del club, Darko Kovacevic.

L'articolo prosegue qui sotto

Se continuerà sulla sua traiettoria attuale, Kostoulas avrà la possibilità di mettersi in mostra in uno dei cinque campionati più importanti d'Europa, forse già quest'estate.

GOAL è qui per fornirvi tutto ciò che dovete sapere sul talento più prezioso dell'Olympiacos.