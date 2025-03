Champions League vs Mondiale per Club: le differenze tra i ricavi delle due competizioni

Quali sono i montepremi di Champions League e Mondiale per Club? Quale vincitrice guadagna di più? Le differenze tra i ricavi dei due tornei.

La FIFA ha reso noto il montepremi del nuovo Mondiale per Club, di scena negli USA tra il 15 giugno e il 13 luglio: un'edizione ricchissima per le 32 partecipanti in corsa per la vittoria finale.

La quota totale ammonta infatti a 1 miliardo di dollari (circa 930 milioni di euro), suddivisa in due parti: la componente relativa ai risultati sportivi ottenuti (circa 440 milioni di euro) e la componente della partecipazione (circa 485 milioni di euro).

Cifre importanti che danno vita a un confronto tutto di natura economica con la Champions League, dove però per arrivare ad alzare la coppa delle grandi orecchie sono necessarie più partite rispetto alle sette del Mondiale per Club: vediamo nel dettaglio tutte le differenze tra i ricavi delle due competizioni con i dati riportati da 'Calcio e Finanza'.