Sky ha deciso come organizzare la programmazione televisiva delle gare della nuova Champions, ma le italiane non saranno in chiaro.

Andava chiuso il quadro ed effettivamente Sky lo ha completato: la programmazione in TV della nuova Champions League è effettivamente stata definita.

Dopo la decisione di non trasmettere alcuna partita in chiaro delle squadre italiane, la Pay-TV di Comcast ha scelto di mandare in onda almeno una gara in TV gratis.

Ma no, non sarà di una delle formazioni italiane coinvolte, come detto.